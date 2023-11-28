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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Maxim Vengerov, '100. Yıl Cumhuriyet Konseri'nde sahne alacak

        Maxim Vengerov, '100. Yıl Cumhuriyet Konseri'nde sahne alacak

        Ünlü keman virtüözü Maxim Vengerov, ÇEV Sanat'ın genç sanatçılarıyla birlikte '100. Yıl Cumhuriyet Konseri'nde sahne alacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:37
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        Maxim Vengerov, '100. Yıl Cumhuriyet Konseri'nde sahne alacak
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        ÇEV Sanat'ın genç sanatçıları ile ünlü keman virtüözü Maxim Vengerov '100.Yıl Cumhuriyet Konseri'nde aynı sahneyi paylaşacak.

        Çağdaş Eğitim Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre konser, 8 Ocak'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

        İbrahim Yazıcı yönetimindeki ÇEV Sanat Oda Orkestrasının da eşlik edeceği konserde, genç sanatçılar Arya Su Gülenç, Bade Dastan, Deniz Şensoy ve Sofiko Tchumbridze, Vengerov ile sahne alacak.

        Berklee College of Music'te akademisyen Prof. Utar Artun'un Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği eserin prömiyerinin de gerçekleşeceği konserde, eseri genç sanatçılar Melis Sağlam ve Kerem Tunçer icra edecek.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Maxim Vengerov
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