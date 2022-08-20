Maxi Gomez transferinde Fenerbahçe'ye dişli rakipler... Sky Sports, Newcastle United'ın Valencia'da forma giyen forvet ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde Bundesliga'dan Mönchengladbach ve bir diğer Premier Lig ekibi Everton'un da oyuncuya talip olduğu aktarıldı.

Valencia'nın oyuncunun bonservisi için 12 milyon euro talep ettiği kaydedildi.