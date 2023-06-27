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Ozan ve Defne’nin el sıkışıp anlaşmaya vardığı tanıtımda Ali’nin denizin altındaki çantayı bulması izleyenleri şoke ediyor. Ali’nin çantayı bulduktan sonra ne yapacağı merakla beklenirken, istediğini alamayan Ozan’ın hamlesi ve köşeye sıkışan Defne’ye ne olacağı gerilimi artırıyor.

MAVİYE SÜRGÜN’ÜN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali, Defne ile ilgili gerçeklere ulaşmak için Murat’ı konuşturmaya çalışırken Defne, Ozan’ı atlatmayı başararak otele geri döndü. Murat, Ozan’ın anlattığı hikayeyi devam ettirse de Defne’nin söylediği yalanlar Ali’yi genç kadına karşı daha da öfkelendirdi. Murat, Hasan’ın dalış ekipmanlarını gizlice alarak dalış yaptı ancak çantayı almayı başaramadı. Her şeyi bırakarak gitmek isteyen Murat, Defne’nin bu parayı neden bu kadar çok istediğine anlam veremedi. Defne ve Murat büyük bir hayal kırıklığıyla otele döndükleri sırada Ozan’ın adamının sıkıştırması sonucu kaza yaptı. Kazada yaralanan Murat’ı hastaneye yetiştirmek isteyen Defne’nin yardımına yolda karşılaştıkları Azra ve arkadaşları koştu. Heyecan dolu sahnede gerçekler de gün yüzüne çıktı. Defne doktora, kardeşi kadar sevdiği Murat’ın hasta olduğunu ve ameliyatı için yüklüce bir paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ali ve Defne’nin arası düzelmeye başlarken, çalınan dalış ekipmanlarının izini süren Hasan, Murat’tan şüphelendiğini Ali’ye söyledi. Defne ve Murat’ın kaza yaptıkları aracı inceleyen Ali ve Hasan ekipmanın bir parçasına ulaştı. Bu sırada Ozan ise Defne’nin karşısına çıkarak ona çantanın yerini söylemesi karşısında tam 5 Milyon teklif etti. Büyük bir şok yaşayan Defne’nin vereceği cevap merakla beklenirken final sahnesinde heyecan dolu bir gelişme daha yaşandı. Yüzü görülmeyen bir kişinin dalış yaptığı ve altınların olduğu çantayı denizden çıkardığı görüldü.

İşte Maviye Sürgün’ün 4. Bölüm Tanıtımı;



Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

Maviye Sürgün yeni bölümüyle 3 Temmuz Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner