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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Maviydi Bisikletim' TiyatrOda Şenliği’nde

        'Maviydi Bisikletim' TiyatrOda Şenliği’nde

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sevilen oyunlarından 'Maviydi Bisikletim' 25 Şubat Salı Günü Sarıyer Belediyesi 13. TiyatrOda Şenliği'ne konuk olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 00:04 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:04
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        'Maviydi Bisikletim' TiyatrOda Şenliği'nde
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sevilen oyunlarından “Maviydi Bisikletim”i 110. yıl etkinlikleri kapsamında Sarıyer seyircisiyle buluşturuyor.

        Sarıyer Belediyesi 13. TiyatrOda Şenliği’ne konuk olacak oyun, 25 Şubat Salı günü saat 20.00’de Sarıyer Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde sahneleniyor.

        İBB Şehir Tiyatroları, klasik ve çağdaş oyunlarını İstanbul’un birçok ilçesinin yanı sıra farklı illerde de seyirciyle buluşturmaya devam edecek.

        MAVİYDİ BİSİKLETİM

        İlk gençlik yıllarını geçirdiği İzmir'e duyduğu özlemin ve ilk aşkının izinden giden bir adamın, anılarına yaptığı bu yolculuk, bizi 1950'lerin İzmir'inden günümüze taşıyor. Dinçer Sümer’in yazdığı Ersin Umulu’nun yönettiği oyunda Çağrı Büyüksayar rol alıyor.

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        #Maviydi Bisikletim
        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #TiyatrOda Şenliği
        #Sarıyer Belediyesi
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