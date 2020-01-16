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2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenip, şampiyon olarak olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Meryem Boz, Japonya'da da kürsüye çıkmak istediklerini söyledi.
Milli takımda başarılı bir performans sergileyen ve 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Meryem Boz, memleketi Eskişehir'de AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Saç rengi nedeniyle "Mavi Şimşek" olarak anılan milli voleybolcu, turnuvanın ilk maçında beklemedikleri bir şekilde Almanya'ya yenildiklerini hatırlatarak, "Bizim için her maç önemliydi. Grupta telafi edebileceğimiz maçlar vardı. Sonraki bütün maçlar final değerindeydi. Finali adeta Polonya maçında oynadık. Finali Almanya ile oynadık ama yarı finaldeki Polonya maçı çok zorluydu. Müsabakanın 4'üncü setinde adeta kalp krizi geçirdik. Kimse pes etmedi. Sanırım izleyenler için çok zor bir durumdu. Büyük bir emek var. Emeğin karşılığın alabilmek onur verici ve keyifli." ifadelerini kullandı.
"POLONYA'DAN ÇOK DAHA FAZLA İSTEDİK"
Meryem Boz, turnuvanın yarı finalindeki Polonya maçından çok keyif aldığını, karşılaşmanın genelinde soğukkanlı kaldığını anlattı.
Polonya'nın 4. sette 5 ya da 6 kez maç sayısı kullandığını aktaran Boz, "Ekip olarak pes etmedik. Olimpiyatlara gitmeyi Polonya'dan çok daha fazla istedik. Maç boyunca 36 sayı almış olabilirim ama çok kritik yerlerde iyi savunma yapıldı. Benim o sayıyı alabilmemin arkasında, takım arkadaşlarımın organizasyonu yatıyor. 36 sayıyı, takım arkadaşlarımla birlikte aldığım skorlar olarak nitelendiriyorum." diye konuştu.
Bir sporcunun en büyük hedefinin olimpiyatlarda mücadele etmek olduğunu dile getiren Boz, "Benim de en büyük hedefim olimpiyatlara gitmekti. Orada tabii ki kürsüye çıkmayı istiyoruz. Çünkü olimpiyatların ötesinde bir yer yok. Olimpiyatlarda neden kürsüye çıkıp bayrağımızı dalgalandırmayalım? Olimpiyatlara gitmek bile büyük bir hedefti. Biz şimdi kürsüye çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"MAVİ RENGİ SEVİYORUM"
Mavi renkteki saçlarıyla dikkati çeken milli oyuncu, "Başarıyla gelen bir ilgi oldu sanırım çünkü ben 6-7 yıldır saçımı maviye boyatıyorum. Mavi rengi seviyorum ve yakıştığını düşünüyorum. Bana şans getirdiği gibi bir düşüncem yok. Olimpiyatlarda da mavi saçımla devam edeceğim." şeklinde konuştu.
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Boz, Avrupa kupalarına katılmalarını sağlayacak bir derece elde edebilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.
Ayrıca, memleketi Eskişehir'i çok sevdiğini kaydeden Meryem Boz, olimpiyatlarda kentini de temsil edeceğini sözlerine ekledi.
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