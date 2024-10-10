MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Bluetongue virüs (BTS) olarak da bilinen mavi dil virüsü, geviş getiren büyük ve küçük baş hayvanlarda ortaya çıkabilen viral bir enfeksiyondur. Koyunların en ciddi şekilde etkilenmesine rağmen, keçi, sığır, deve, ceylan ve Afrika antilobu gibi tüm geviş getiren türlerin duyarlı olduğu mavi dil hastalığı, tatarcık sinekleri başta olmak üzere böceklerle bulaşabilmektedir. Sağlıklı görünen sığır ve keçiler yüksek düzeyde virüs taşıyabilir ve daha fazla enfeksiyon kaynağı sağlayabilir.