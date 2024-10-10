Adana'da mavi dil' karantinası: Mavi dil hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı?
Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Yazıtepe Mahallesi, 'mavi dil' hastalığı nedeniyle karantina altına alındı. Geviş getiren hayvanlarda görülen hastalık nedeniyle Kaymakamlık tarafından belirlenen mahallere küçükbaş ve büyükbaş hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Peki, mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve insanlara bulaşır mı? İşte, detaylar...
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Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki bir mahallede koyunlarda 'mavi dil' hastalığı tespit edildi. Mahalle karantina altına alınırken gündeme gelen mavi dil hastalığı ile ilgili araştırmalar da başladı. Peki, geviş getiren hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve insanlara bulaşır mı? İşte, detaylar...
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MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRLENDİ, MAHALLE KARANTİNA ALTINA ALINDI!
Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki bir mahalle, koyunlarda "mavi dil" hastalığının görülmesi üzerine karantina altına alındı.
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BİRÇOK MAHALLEYE HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANDI
İmamoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İlçemiz Yazıtepe Mahallesinde koyunlarda "Mavi Dil" hastalığı tespit edilmiştir. Gerekli karantina, dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve eğitim çalışmaları yerinde yapılmıştır. Üreticilerimizin en hafif şekilde salgın hastalık dönemini geçirmesi için gerekli tüm tedbirler Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yürütülmektedir.
İlçemiz Sayca, Malıhıdırlı, Otluk, Uluçınar, Çörten ve Üçtepe Mahalleleri haricindeki tüm mahallerimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş-çıkışı karantina süresi sonuna kadar yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?
Bluetongue virüs (BTS) olarak da bilinen mavi dil virüsü, geviş getiren büyük ve küçük baş hayvanlarda ortaya çıkabilen viral bir enfeksiyondur. Koyunların en ciddi şekilde etkilenmesine rağmen, keçi, sığır, deve, ceylan ve Afrika antilobu gibi tüm geviş getiren türlerin duyarlı olduğu mavi dil hastalığı, tatarcık sinekleri başta olmak üzere böceklerle bulaşabilmektedir. Sağlıklı görünen sığır ve keçiler yüksek düzeyde virüs taşıyabilir ve daha fazla enfeksiyon kaynağı sağlayabilir.
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MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Koyunlar bu hastalıktan çok fazla etkilenir ve koyunlarda ortaya çıkan belirtiler şunlardır;
Kalın ve yoğun göz ve burun akıntısı,
Ağız içindeki şişmeden veya ülserizasyondan dolayı salyalanma.(Şekil -1/2)
Yükselen ateş.
Boyun ve başta şişme. (özellikle göz ve burun çevresinde)
Şiddetli topallık yüzünden koyun kalkmaya isteksizdir.
Deri altında kanamalar.
Ayak ve boynuzun deri ile birleşme noktalarında ağrı ve iltihap-koroner bant.
Solunum problemleri, nefes almada zorluk.
Koyun hasta, yorgun ve halsiz görünür.
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MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?
Culicoides türü böcekler yoluyla hayvanlara bulaşan mavi dil hastalığının insanlara bulaşması söz konusu değildir.
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