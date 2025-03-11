Mauro Icardi ve China Suárez’den Milano kaçamağı
Mauro Icardi ile sevgilisi China Suárez, romantik bir Milano kaçamağı yaptı. Çift, o anları takipçileriyle paylaştı
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bir süredir aşk yaşadığı ünlü oyuncu ve şarkıcı China Suárez ile romantik anlar yaşamaya devam ediyor.
Mauro Icardi, yakın zamanda sevgilisinin doğum gününü özel bir paylaşımla kutladı ve ardından çift, Milano’ya tatile gitti.
Keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Mauro Icardi ile China Suárez, mutluluklarını gözler önüne serdi.
Ünlü futbolcu, Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanmanın ardından yeni sevgilisiyle birlikte yeni bir başlangıç yaparak özel hayatındaki çalkantılardan uzaklaşmayı başardı.
Fotoğraflar: Instagram