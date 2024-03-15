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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'nin haftaları geldi! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'nin haftaları geldi!

        Süper Lig'de zirve yarışı nefes keserken Galatasaray'ın en güvendiği kozu ise Mauro Icardi... Geçen sezon gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü, bu sezon sakatlıklarla boğuşsa da son dokuz haftada en büyük gol umudu olacak. Geçen sezonun ilk yarısında sadece beş gol kaydeden Icardi, nisan ayıyla çıkışa geçmiş ve forma giydiği son dokuz maça 13 gol sığdırmıştı!

        Giriş: 15.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:15
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        Icardi'nin haftaları geldi!
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        Süper Lig'de son dokuz haftaya girilirken Fenerbahçe ile nefes kesen bir yarışa giren Galatasaray en çok Mauro Icardi'ye güveniyor... Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılılara kiralık olarak gelen ve kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Arjantinli yıldız geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

        İKİNCİ YARIDA AÇILMIŞTI

        Kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu PSG'de yaşayan Icardi, geçen sezon Dünya Kupası arasına kadar sarı-kırmızılıların hayallerindeki gol katkısını sunmakta zorlanmıştı. Beşiktaş derbisine kadar tek gol kaydedebilen 31 yaşındaki golcü derbide attığı 2 golden sonra Başakşehir ve Fenerbahçe müsabakalarına damga vurmuş ancak asıl patlamayı ikinci yarıda yapmıştı.

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        SON DOKUZ MAÇINA 13 GOL SIĞDIRDI

        Ligin ilk yarısında sadece beş gol atabilen Arjantinli, ikinci yarıda bulduğu 17 gol ile sezonu 22 golle tamamlarken şampiyonluktaki en kritik haftalarda Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte başrolü almıştı. Ligde forma giydiği son dokuz haftanın 8'inde gol bulan ve sadece bir maçı boş geçen Icardi, son dokuz maça 13 gol sığdırmıştı.

        13 GOLÜN 10'U İLK YARIDA!

        Sezonun ilk haftalarında öne geçtiği maçlarda dahi skor farkını açmakta zorlanan Galatasaray'ın imdadına yine Icardi yetişmişti. 31 yaşındaki golcü, söz konusu dokuz maçta attığı 13 golün 10'unu ilk yarılarda ağlarla buluşturdu. Kayserispor karşılaşmasında ilk yarıda hat-trick yapan Icardi, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü (2) müsabakalarının ilk yarılarında gol bulmayı başardı.

        GERİYE DÖNÜŞÜN SİNYALLERİNİ VERDİ

        Bu sezonki Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve devamındaki haftalarda ayak bileğine uygulanan iğne tedavisiyle sahalara çıkan Arjantinli yıldızın gol yollarındaki performansı da son haftalarda düşmüştü. Teknik direktör Okan Buruk, topu Icardi'ye daha fazla götürmeleri gerektiğine yönelik açıklamalar yaparken tecrübeli oyuncu Çaykur Rizespor maçında 1 gol 1 asistle eskiye dönüşün de sinyallerini verdi.

        KULÜP, "SAKATLIĞI GEÇTİ" DİYOR

        Sparta Prag maçı öncesinde kamuoyunda çok bilinmese de sakat sakat oynadığını belirten Icardi'nin durumu da merak konusu. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Çaykur Rizespor müsabakası öncesinde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirirken Icardi'nin ayak bileğindeki sakatlığın artık geçtiğini belirtti.

        "ONUN HAFTALARI GELDİ"

        Sıkışık fikstürü geride bırakan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, haftada tek maç oynanacak bu dönem öncesinde futbolculara ikişer günlük izin verirken Icardi'nin kalan dokuz haftadaki performansı da merak konusu. Galatasaray kanadı ise Arjantinli yıldıza tamamen güvenirken "Onun haftaları geldi" yorumunu yapıyor.

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