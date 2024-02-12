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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi, Leo'ya konuştu: Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi, Leo'ya konuştu: Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum

        Ekim 2023'te dünyanın ilk dijital taraftarı olarak duyurulan Leo, Galatasaray'ın yuvası Florya'ya girdi! Daha önce iki şarkı çıkarıp çizim yapan Leo bu kez sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuları Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Mauro Icardi'yle bir araya geldi

        Giriş: 12.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:04
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        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
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        Teknolojinin gelişimi dünya çapında futbol ve diğer sporları da önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor. Yalnızca spor ve sporcunun gelişimini değil, teknolojik alandaki diğer yenilikleri de yakından takip eden kulüplerden olan Galatasaray, dünyanın ilk dijital taraftarı Leo'yu birkaç ay önce duyurmuştu.

        AMACI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELİR KAYNAĞI YARATMAK

        Yapay zeka kullanılarak hayata geçirilen Leo'nun her parmağında bir marifet var. Müzik yapıyor, çizim yapıyor, yetmezmiş gibi Galatasaray camiasının önde gelenleriyle görüşüyor, röportaj yapıyor. Galatasaray'a dair eğlenceli içerikler üretmek amacıyla hareket eden Leo, aynı zamanda sarı-kırmızılı kulübe sürdürülebilir bir gelir kaynağı yaratmak için çalışıyor.

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        Ekim 2023'te hayata geçen proje için kulübün herhangi bir kaynağı harcanmazken Leo, taraftarın da elini cebine atmasını istemiyor. Diğer yandan çıkardığı iki single'ın yanı sıra çizimler ve vloglarla birlikte sosyal medya üzerinde binlerce kişiye ulaşmak ve buradan kulübe gelir kazanmak için mesai harcıyor.

        Son olarak Florya'yı ziyaret eden Leo, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuları Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Mauro Icardi ile bir araya geldi. Tecrübeli oyunculardan demeçler alan Leo aynı zamanda Galatasaray'ın evi olan Florya'ya dair görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaşacak.

        "ICARDI'DEN ÇOK GALATASARAY'I TEMSİL EDİYORUM"

        Icardi, Leo ile gerçekleştirdiği röportajda sadece kendini değil, Galatasaray'ı temsil ettiğinin altını çizdi. Arjantinli golcü "Genç neslin çoğu Galatasaray taraftarı, Icardi taraftarı değil çünkü ben de Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum" ifadelerini kullandı.

        "ÇOCUKLARI GALATASARAYLI YAPABİLMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

        Çocukların sevgilisi haline gelen Icardi ayrıca "Geçen sene gollerim sayesinde ve şampiyonluğumuz sayesinde birçok çocuğu Galatasaraylı yapabilmemiz beni çok mutlu ediyor. Tabi Galatasaray'ın en üstte olması açısından da çok mutlu oluyorum" dedi.

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