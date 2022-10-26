"Dışarıdan algı yapılacak. Bunu net bir şekilde biliyoruz ama çok saygılı, çok karakterli bir oyuncu grubumuz var. Galatasaray'ın böyle oyunculara sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü, karakterli, bundan sonraki haftalarda oyun olarak daha iyisini yapacak bir takımımız var"