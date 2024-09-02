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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi derbiye zor! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi derbiye zor!

        Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor maçında sakatlanan Icardi'nin sahalardan bir ay uzak kalması bekleniyor. Sağ arka adalesindeki ikinci derece strain nedeniyle tedavisinin bir kısmını Arjantin'de sürdürecek olan Icardi'nin, Fenerbahçe derbisine yetişmesi zor görünüyor

        Giriş: 02.09.2024 - 11:24 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:24
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        Icardi derbiye zor!
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        Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanıyor. Müsabakanın 25. dakikasında pas verirken arka adalesinden sakatlanan Arjantinli yıldız oyuna devam edemedi ve stattan da sekerek ayrıldı.

        Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda ikinci derecede strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği belirtildi.

        Normal iyileşme süresi 3-6 hafta olarak öngörülen Icardi'nin sahalardan bir ay uzak kalması bekleniyor.

        Tedavisinin bir bölümü için Arjantin'de bulunacak olan golcü oyuncunun ligin altıncı haftasındaki Fenerbahçe derbisine yetişmesi zor görünüyor.

        2022-23 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Icardi, geçen sezonun büyük bölümünü sakat sakat oynayarak geçirirken bu sakatlık, Arjantinli futbolcunun altıncı sakatlığı oldu.

        Daha önce kas problemleri, uyluk gerilmesi, göz yay kırığı ve ezilme nedeniyle toplamda 11 maçta forma giyememişti.

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