Wanda Nara'nın yüzüğü dikkat çekti
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den boşanacağını açıklayan Wanda Nara'nın yüzüğü dikkat çekti. Ünlü ismin parmağındaki yüzük, "Barıştırlar mı?" sorusuna beraberinde getirdi
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Mauro Icardi ile iki çocuğunun annesi Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda bir kez daha ayrılık haberiyle magazin gündemine gelmişti.
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Wanda Nara; "Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" sözleriyle boşanma kararı aldığını duyurmuş ve sözlerine şöyle devam etmişti: Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir şeyden pişman değilim, hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok, bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü.
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Icardi suskunluğunu korurken, Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından yayımladığı son fotoğraftaki detay dikkatlerden kaçmadı.
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Nara'nın tektaş yüzüğünü taktığı görüldü. Ünlü ismin parmağındaki yüzük, "Barıştırlar mı?" sorusuna da beraberinde getirdi.