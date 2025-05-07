Mauro Icardi, boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı

Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın, uzun süredir kamuoyunu meşgul eden tartışmalı ilişkileri, 21 Mart'ta Milano'daki mahkeme kararıyla resmen sonlandırılmıştı. İki çocukları bulunan çiftin ayrılığı, geçtiğimiz yıl boyunca aldatma ve şiddet iddialarıyla kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

İlişkilerinin son döneminde yaşanan çalkantılar sürerken, Icardi UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham’a karşı forma giymiş ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kalmıştı. Tedavi sürecini geçirmek üzere Arjantin’e dönen futbolcu, bu süreçte oyuncu ve model China Suárez ile yakınlaştı.

İkili arasındaki ilişki zamanla daha görünür hale geldi. Icardi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla özel hayatındaki yeni sayfayı açıkça ortaya koydu. Suárez ile birlikte geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan futbolcunun bu tavrı, ilişkisini gizlemekten çok, sahiplenmeyi tercih ettiğini gösterdi.

Icardi’nin, "Seni seviyorum China Suárez" notunu yüzük ve kalp emojileriyle paylaşması, ilişkilerini bir adım ileriye taşıdıklarının göstergesi olarak değerlendirildi. Bu gelişme, Icardi’nin Wanda Nara ile olan evliliğinin resmen sona ermesinin üzerinden henüz 48 gün geçmişken yaşandı.

Bir süredir Miami’de bulunan Mauro Icardi ve China Suárez, sosyal medyada yaptıkları son paylaşımla dikkat çekti. Çiftin parmaklarında görülen yüzükler, kamuoyunda 'nişanlandılar' yorumlarına neden oldu.

Mauro Icardi, kişisel hayatında yaşadığı çalkantılı dönemin ardından bu kez daha sakin, dengeli ve huzurlu bir ilişki içinde olduğunu sosyal medya üzerinden dolaylı da olsa ifade ediyor.

Öte yandan Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki hukuki süreç tamamen kapanmış değil. Boşanma kararına rağmen taraflar arasındaki ekonomik ve mal varlığı paylaşımına ilişkin davalar hâlâ devam ediyor. Ayrıca çift, kızları Francesca ve Isabella'nın velayeti için karşı karşıya.