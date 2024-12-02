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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi ameliyat oldu! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi ameliyat oldu!

        Galatasaray'da çapraz bağ sakatlığı yaşayan Arjantinli golcü Mauro Icardi, ülkesinde ameliyat oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 17:42 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:42
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        Mauro Icardi ameliyat oldu!
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        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığı sonrası Arjantin'de ameliyat oldu.

        Başarılı bir operasyon geçiren Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Teşekkürler Guille, bu operasyonda başarılı olmam için çalışan tüm personele teşekkürler. Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim."

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