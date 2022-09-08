Galatasaray'ın kiralık transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Arjantinli golcü Mauro Icardi, İstanbul'a geldi.

Ailesiyle birlikte özel uçakla İtalya'dan Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki futbolcuyu Atatürk Havalimanı Özel Havacılık Terminali'nde binlerce taraftarlar karşıladı.

Icardi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı. Dışarı çıkıp taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Uçakta üçlü çektirmeyi bana anlattılar. Çocuklar da öğrendi dışarıda deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİLİK BİR SENELİĞİNE GELDİM"

Uçakta üçlü çektirme provası yapan Arjantinli yıldız daha sonra taraftarla üçlü çektirirken sarı-kırmızılı atkıyı da takmasının ardından "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız." dedi.

29 yaşındaki futbolcu son olarak, "İki aydır Erden Timur ile konuşuyoruz. Kulüp için sürecin zor olduğunu biliyorum. Sonunda buradayım." şeklinde konuştu. Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara ise taraftarın kendilerini karşılamaları karşısında "Harika" dedi.

WANDA NARA DÜŞME TEHLİKESİ ATLATTI

Öte yandan Icardi'nin hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara havalimanında düşme tehlikesi yaşarken, Galatasaraylı yetkililer, Nara'yı son anda kurtardı.