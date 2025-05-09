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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mattia Ahmet Minguzzi davasında şüphelilerin bıçak aldığı anlar ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Mattia Ahmet Minguzzi davasında şüphelilerin bıçak aldığı anlar ortaya çıktı!

        Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Daha önce Minguzzi ailesinin avukatı tarafından gündeme getirilen görüntülerde, sanıkların olaydan önce pazarda bir tezgahtan bıçak aldıkları anlar yer alıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 22:10 Güncelleme: 09.05.2025 - 22:11
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        Ahmet Minguzzi davasında yeni görüntüler
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        Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin dava sürerken, yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Minguzzi ailesinin avukatı RezanEpözdemir, sanıkların olay öncesinde pazardaki bir tezgahtan bıçak aldıklarının güvenlik kameralarına yansıdığını belirtmişti. Avukat Epözdemir, "Bu görüntüler sanıkların eyleminin planlı olduğunu gösteriyor. Kasten öldürme kastını ortaya koyan önemli bir delildir" ifadelerini kullanmıştı.

        Söz konusu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Mattia Ahmet Minguzzi’ye bıçakla saldıran ve tekme atan B.B. ve U.B.’nın pazarda yürüdükleri sırada bir tezgahtan bıçak alarak yürümeye devam ettikleri görülüyor. Şahısların rahat tavırlarla hareket etmeleri dikkat çekiyor.

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