Perry, yakında çıkacak olan kitabı 'Friends, Lovers And The Big Terrible Thing'de Roberts'ı yüzlerce faks mesajıyla nasıl etkilediğini anlattı ve oyuncuyu, onun kendisini bırakmasından korktuğu için terk ettiğini itiraf etti.

53 yaşındaki Perry, Julia Roberts ile birlikteliklerinin 1995 yılında, ünlü isimle dizinin bir bölümünde rol alması için görüşülmesinden sonra başladığını açıkladı. Yapımcılar, Roberts'ın ancak Perry'nin karakteri olan 'Chandler Bing' ile bir hikayede yer alabilmesi halinde konuk rolü alacağını söylemesinin ardından, Perry'nin onunla iletişime geçmesini istediler.