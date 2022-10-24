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Matthew Perry, Julia Roberts'ı neden terk ettiğini açıkladı - Magazin haberleri

Matthew Perry, Julia Roberts'ı neden terk ettiğini açıkladı

'Friends' dizisinin yıldızlarından Matthew Perry, bir dönem aşk yaşadığı meslektaşı Julia Roberts'ı neden terk ettiğini ilk kez anlattı

Giriş: 24.10.2022 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve dünyanın birçok ülkesinde hala sevilerek izlenen 'Friends' dizisinde 'Chandler Bing' karakterini canlandıran Matthew Perry, bir dönem aşk yaşadığı meslektaşı Julia Roberts ile olan ilişkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

  • Perry, yakında çıkacak olan kitabı 'Friends, Lovers And The Big Terrible Thing'de Roberts'ı yüzlerce faks mesajıyla nasıl etkilediğini anlattı ve oyuncuyu, onun kendisini bırakmasından korktuğu için terk ettiğini itiraf etti.

    53 yaşındaki Perry, Julia Roberts ile birlikteliklerinin 1995 yılında, ünlü isimle dizinin bir bölümünde rol alması için görüşülmesinden sonra başladığını açıkladı. Yapımcılar, Roberts'ın ancak Perry'nin karakteri olan 'Chandler Bing' ile bir hikayede yer alabilmesi halinde konuk rolü alacağını söylemesinin ardından, Perry'nin onunla iletişime geçmesini istediler.

  • "ÜÇ DÜZİNE KIRMIZI GÜL GÖNDERDİM"

    Matthew, bunun üzerine Julia Roberts'a çiçek gönderdiğini anlattı: "Ona üç düzine kırmızı gül gönderdim ve karta, 'Diziye katılma ihtimalinden daha heyecan verici olan tek şey, sonunda sana çiçek göndermek için bir bahanem olmasıydı' yazdım. Julia sadece dizide rol almayı kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda bana hediye de gönderdi. Bana bir sürü simit aldı."

  • DailyMail'de yer alan habere göre; Julia Roberts'ın 'Friends'in ikinci sezonunun bir bölümünde yer almayı kabul etmesi ve oyuncu, Fransa'da bir film üzerinde çalışırken Perry'nin günlük fakslar aracılığıyla gerçekleştirdikleri 'üç aylık flört' olarak tanımladığı bir şeye yol açtı.

  • "ON SEFERDEN DOKUZUNDA MESAJ GELMİŞ OLURDU"

    Perry, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

    Günde üç ya da dört kez faks makinemin başına oturur ve Julia'nın bir sonraki mektubunu yavaşça ortaya çıkaran kağıt parçasını izlerdim. O kadar heyecanlıydım ki, bazı geceler kendimi bir partide çekici bir kadınla flört ederken bulurdum; ama konuşmayı kısa keserek eve koşar ve yeni bir faksın gelip gelmediğine bakardım. On seferden dokuzunda bir mesaj gelmiş olurdu.

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