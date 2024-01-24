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        Haberler Dünyadan Matthew McConaughey, Camila Alves ile uyumlu evliliğinin sırrını anlattı - Magazin haberleri

        Matthew McConaughey, uyumlu evliliğinin sırrını anlattı

        Camila Alves ile Levi, Livingston ve Vida adında üç çocukları bulunan Matthew McConaughey, eşiyle olan uyumlu evliliğinin sırrını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:07
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        • 1

          Oscar ödüllü oyuncu ve yapımcı Matthew McConaughey ile manken Camila Alves 2012'de nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift, uyumlu bir evliliğin en önemli sırlarından birini anlattı.

        • 2

          Matthew McConaughey ile Camila Alves, Michele Norris'in sunduğu "Your Mama's Kitchen" (Annenin Mutfağı) adlı programa konuk oldu. Orada anlattıklarına göre ünlü çift "üretken bir tartışmanın" yolunu buldu. Aralarında her ne yaşanırsa yaşansın hatta kavgalı bile olsalar her sabah bir rutini asla bırakmıyorlar.

        • 3

          KAVGALI BİLE OLSALAR ASLA VAZGEÇMİYORLAR

          Bu sabah alışkanlığı, Camila Alves'ın eşi Matthew'a hazırladığı bir fincan çayı vermesi. Çift, üstelik ne olursa olsun bu alışkanlıktan asla vazgeçmiyor. Kavgalı bile olsalar Camila Alves kalkıp o çayı yapıyor ve eşine servis ediyor.

        • 4

          "BEN SENİN KADAR GÜZEL ÇAY YAPAMIYORUM"

          Matthew McConaughey, eşi Camila Alves'a çay demleme biçimine de övgüler yağdırdı; "Ben senin kadar güzel çay yapamıyorum. Gerçek şu ki çayımı yapıyorsun ve bana servis ediyorsun. Bu da o çayı daha da lezzetli bir hale getiriyor."

          Matthew McConaughey, kavgalı bile olsalar her sabah karısının kendisine çay hazırlayıp servis etmesini "Evlilik ile flört etmek arasındaki fark" olarak tanımladı.

        • 5

          Matthew McConaughey'nin söylediğine göre; "Biriyle flört ettiğiniz dönemde herhangi bir konuda sevgilinizle tartıştığınız zaman hemen oradan kaçıp bir çıkış yolu bulabilirsiniz. Ama eğer evliyseniz ve eşinizle bir konuda aynı fikirde değilseniz her zaman paraşütünüz açılmaz."

        • 6

          "HER ZAMAN O KADAR DA KOLAY DEĞİL"

          Fakat Camila Alves'e göre her sabah şaşmaz bir şekilde kocasına çay hazırlayıp ikram etmek her zaman o kadar da kolay değil. Alves, bu durumu da şu sözlerle anlattı: İnanın bana hanımlar, bazı sabahlar kalkıp o çayı yapmak istemiyorum. Ama Matthew'nun dediği gibi 'Evet, her ne olursa olsun o çay yapılacak.

        • 7

          Tabii bu durumda Matthew McConaughey da eşi Camila Alves gibi mutfakta hünerlerini sergiliyor. McConaughey de et yemekleri ve suşi yapma konusunda hem istekli hem becerikli. Çay konusundaki gelenek burada da geçerli. McConaughey, bu konuyla ilgili "Aramızda anlaşmazlık da olsa karıma bu yemekleri pişirip servis etmeyi sürdürürüm. Çünkü karımın bunu sevdiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

        • 8

          ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

          Mutlu birliktelikleri süren Camila Alves ile Matthew McConaughey'nin Levi, Livingston ve Vida adında üç çocukları bulunuyor.

          Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock, AP

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        Yengeç
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