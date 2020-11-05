2012 yılında model Camila Alves ile evlenen Oscar'lı oyuncu Matthew McConaughey, 51. yaş gününü çocuklarıyla kutladı.

McConaughey, çocukları Levi, Vida, Livingston ve eşi Camila Alves'ın kendisi için doğum günü şarkısı söylediği videoyu Instagram hesabına ekledi.

Ünlü oyuncu, gönderisine "Bugün güzel bir çalar saatim vardı" notunu düştü.

Matthew McConaughey'in paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.