McConaughey, babası James'in annesiyle seks yaptığı sırada hayatını kaybettiğini yazdı.

Kitapta şu ifadeler yer aldı:

"O benim babamdı. Kimse ya da hiçkimse onu öldüremezdi. Annem dışında. Bana ve kardeşlerime 'Çocuklar, ben gidersem annenizle sevişirken giderim' demişti. Böyle de oldu. Annemle seks yaparken kalp krizi geçirdi."