Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlediği Uluslararası Göç Filmleri Festivali, dördüncü gününde ABD'li oyuncu, yönetmen ve aktivist Matt Dillon'ı ağırladı. Ünlü oyuncu, festivalin Instagram hesabında katıldığı söyleşide Türkiye'nin mülteciler konusunda harika bir iş çıkardığını söyledi. Matt Dillon "Türkiye, bölgede mültecilere en çok yardım eden ülke, özellikle Suriye'den gelenlere. Harika bir iş yaptılar'' dedi.
'Rumble Fish', 'Wild Things' ve 'Factotum' gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan ve 'Crash' filmindeki performansıyla 2006'da Oscar ve Altın Küre ödüllerine aday gösterilen Matt Dillon, 2015'te Myanmar'da askeri baskı ve etnik şiddetten kaçan binlerce Arakanlı Müslümanın yaşadığı mülteci kamplarını ziyaret eden ilk ünlü isim olmuştu. "Kampları ziyaret ettiğimizde yaşananları ilk elden gördük. Büyük bir acı vardı'' diyen Dillon, Bangladeş'te 600 binden fazla Arakanlı mültecinin yaşadığı dünyanın en büyük mülteci kampını da ziyaret etmek istediğini ancak şu an salgın nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi.
Aynı zamanda mülteci haklarını savunan Uluslararası Mülteci Örgütü Yönetim Kurulu üyesi olan Matt Dillon şans verildiği takdirde mültecilerin yapılan yardımların karşılığını vermek istediğine dikkat çekti; "Kanada'da yaşlı bir çift, Suriyeli mültecileri evinde misafir ediyor. Ve pandemi sürecinde evlerinde misafir ettikleri mülteciler, o yaşlı çift için can simidi oluyor. Mülteciler, yaşlı çifte ailelerinden bile daha çok destek oluyor. Bu süreçte şunu sık sık hatırlamalıyız. Suriyeli mülteciler, yapılan yardımların karşılığını vermek istiyor. Hepsi olmasa da onların da almış oldukları eğitimler, yapabildikleri işler var. Senden benden farkları yok. Şans verilirse onlar da katkı sağlamak ve toplumda yer almak istiyorlar. Bu insanlar evlerine dönemez, dönerlerse ölürler. Başka seçenekleri yok. Bu gerçeği asla unutmamalıyız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!