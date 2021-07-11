Oscar ödüllü oyuncu, "Bana 'Avatar' adında küçük bir film teklif edilmişti. James Cameron, bana filmin yüzde 10'unu teklif etmişti. Tarihe geçeceğim... Daha fazla parayı reddeden bir aktörle bir daha asla karşılaşmayacaksınız." dedi.