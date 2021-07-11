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Matt Damon: Avata filmini reddettiğim için tarihe geçeceğim - Magazin haberleri

Matt Damon: Tarihe geçeceğim

Oscar ödüllü oyuncu Matt Damon, James Cameron'ın tüm zamanların en yüksek gişe rakamlarına imza atan 'Avatar' filmini reddetmesi hakkında konuştu. Cameron'ın kendisine gelirlerinin yüzde 10'unu teklif ettiğini söyleyen Damon, "Tarihe geçeceğim... Daha fazla parayı reddeden bir aktörle bir daha asla karşılaşmayacaksınız." ifadelerini kullandı

11.07.2021 - 13:36 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hollywood yıldızı Matt Damon, yıllar önce kendisine rol teklif edilen 'Avatar' filmini geri çevirmesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

  • "BANA PAHALIYA MAL OLDU"

    Independent'in haberine göre; 'Bourne' serisi için 'Avatar'ı geri çeviren 50 yaşındaki Damon, kararının kendisine epey pahalıya mal olduğunu söyledi.

  • Oscar ödüllü oyuncu, "Bana 'Avatar' adında küçük bir film teklif edilmişti. James Cameron, bana filmin yüzde 10'unu teklif etmişti. Tarihe geçeceğim... Daha fazla parayı reddeden bir aktörle bir daha asla karşılaşmayacaksınız." dedi.

  • Damon en son ilk gösterimini Cannes Film Festivali'nde yapan 'Stillwater'ın başrolünde yer almıştı. Filmin 10 Eylül'de vizyona girmesi bekleniyor.

     

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