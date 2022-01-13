Mate çayının faydaları...

Anavatanı Brezilya olan ancak sağladığı faydalar ile dünyanın hemen hemen her yerinde kullanılan mate çayı tam bir şifa deposudur. Mate çayı faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlardan da onaylanmaktadır. Tam ismi yerba mate olan bu bitkiden elde edilen çayın içerisinde kafin oranı da çok yüksektir. İşte mate çayı ve faydaları hakkında merak edilen her şey.
Mate Çayı Faydaları
Brezilya ve Paraguay’da yoğun olarak yetiştirilen mate çayının sağlığa faydaları saymakla bitmez. İşte, kişiler tarafından merak edilen Mate çayı nelere iyi gelir? sorusu hakkında bilinmesi gerekenler:
- Mate çayının depresyonu önleyici özelliği bulunmaktadır.
- Zayıflamak isteyenler kilo verme sürecinde mate çayını tüketebilir, zayıflamaya yardımcı olur.
- Stresi azaltır, rahatlama sağlar.
- Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.
- İdrar sökücüdür.
- Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.
- Vücuda canlılık katar ve enerji verir.
- İltihap ve enfeksiyon oluşumunu engeller.
- Ödem atmaya yardımcı olarak vücutta meydana gelen şişkinliklerin azalmasına yardımcı olur.
- Zihin açarak, algıların güçlenmesinde yardımcı olur.
- Kalp sağlığına iyi gelir.
- Alerjen sorunlarına iyi geldiği bilinmektedir.
Mate Çayı Zayıflatır Mı?
Mate çayının içerisinde kafin oranı yüksektir. Aynı zamanda sindirim sistemini düzenler. Mate çayı ödemin atılmasında da yardımcı olur. Bu özellikleri ile kilo verme döneminde olan kişilerin daha sağlıklı ve hızlı kilo vermesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Ancak mate çayının tüketim miktarında dikkatli olunmalıdır.
Mate Çayının Özellikleri
Mate çayı algıları kuvvetlendiren, kalp sağlığına iyi gelen ve sindirim sistemini düzenleyen bir bitki çayıdır. Antioksidan özelliği de bulunan mate çayı vücutta oluşan ödemlerin doğal bir şekilde atılmasını sağlar. Bunun yanı sıra kafin özelliği de bulunur. Bu da kişilerin uyarılmasına ve daha hızlı yağ yakmasına yardımcı olur.
Mate Çayı Zararları
Sağlık dostu mate çayının vücuda yararı olduğu kadar zararları da bulunabilir. Bu yüzden mate çayının yan etkilieri konusu araştırılmalıdır. İşte mate çayının zararları:
- Mate çayı tüketiminde miktara dikkat edilmelidir.
- Fazla tüketimde kalpte çarpıntı, yüksek tansiyon gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
- Hamile ve emziren kadınların tüketmemesi ya da doktor kontrolünde tüketmesi gerekir.
- Düzenli bir şekilde ilaç kullanmak zorunda olan kişilerinde tüketmesi önerilmez.
Mate Çayı İçinde Neler Var?
Mate çayının içerisinde farklı vitaminler, mineraller ve aminoasitler yer alır. Mate çayının içeriği şu şekildedir:
- A, E, C, B2, B1, B3, B5 vitaminleri
- Selenyum
- Potasyum
- Demir
- Manganez
- Kalsiyum
- Fosfor
- Klorofil
Mate Çayı Kullanımı
Mate çayı kurutularak satılır. Tüketiminde ise demleme yöntemi kullanılır. Mate çayını hazırlamak için, 1 fincan suya 1 tutam kuru mate ekleyebilirsiniz. Kaynamış su içerisine attığınız mate çayını birkaç dakika beklettikten sonra kuru mate çaylarının açıldığını görebilirsiniz.
Çayınız demlendikten sonra içerisine limon ya da çubuk tarçın da ekleyerek tüketebilirsiniz. Mate çayını gün içerisinde en fazla 3 bardak tüketmeye özen göstermelisiniz. Aç karnına tüketimi daha faydalıdır.
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