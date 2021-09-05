TRT1'in ilk sezonuyla oldukça iyi bir çıkış yakalayan dizisi Masumlar Apartmanı'nın 2. sezonu için artık geri sayım başlamış durumda. Dizinin sevenleri, Mayıs ayında ilk sezon finalini gerçekleştirilen Masumlar Apartmanı'nın 2. sezonunun ne zaman ve hangi tarihte yayınlanacağını araştırıyor...
MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
İnci’nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci’nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci’nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.
Safiye bir yandan Han ve İnci’nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci’nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.
Esat ise Gülben’in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben’le konuşmayı başarır.
MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Masumlar Apartmanı, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Masumlar Apartmanı yeni sezonuna 14 Eylül Salı günü başlayacak...
İŞTE 2. SEZONDAN İLK FRAGMANI
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