Masumlar Apartmanı 7. bölüm dün akşam TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Gerek konusuyla gerek karakterleriyle her salı televizyon gündemine oturan Masumlar Apartmanı 7. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye evinin salonunda, babasıyla yan yana oturan İnci’yi görünce çıldırır. İşler çığırından çıkar. Safiye ve Gülben İnci tarafından “kirletilen” evlerini temizlemeye çalışırlar. Hikmet de bu durumdan nasibini alır. Ege babasının kaybolmasından sorumlu tuttuğu Han’la tartışır. Bu durum Han ve İnci arasında gerilime sebep olur. Safiye evi İnci’nin “kirinden” arındırmaya çalışırken olmaz denilen olur ve sular kesilir. Ege babasının kaybolmasıyla ilgili gerçeği öğrenince yıkılır. Esra Esat’tan Han’ın karanlık tarafını gösteren bir bilgi öğrenir. İnci’nin Han’la ilgili kafası iyice karışacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı takipçileri dün akşamki 7. bölümden sonra "Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye merak etmeye başladı ancak Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.