Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı 6. son bölümünde neler oldu, Masumlar Apartmanı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hikmet’in İnci ve Han’ın evlendiğini açıklaması Masumlar Apartmanı’nda deprem etkisi yaratır. Safiye’nin İnci’yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur. Haluk elindeki evlilik kozunu Han’a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han’ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.

Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler. Han Uygar ve İnci’nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır. Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han’ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir. Safiye’nin yaptığı plan Gülben’in zor anlar yaşamasına sebep olur. Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

MASUMLAR APARTMANI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

