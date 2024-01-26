Masuimi Max evinde ölü bulundu

Olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekipleri ilk belirlemelere göre Masuimi Max'in ölümünde bir cinayet ya da intihar şüphesi olmadığını açıklarken olayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Masuimi Max'in ölümüyle ilgili başka bir açıklama yapılmadı.