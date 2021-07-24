Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye yeni sezonu ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Birbirinden ilginç adaylar yemekleri ile evlerimize konuk olmayı sürdürüyor. Bu aşam merak edilen başlık ise: MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef Türkiye yeni bölüm neden yok?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye'nin bayram tatili nedeniyle yeni bölümleri yayınlanmıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yarın akşam ekranlara gelecek.