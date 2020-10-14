MasterChef yeni bölümüyle 15 Ekim'de TV 8 ekranlarında yayınlancak. Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'yı jüri üyesi olarak karşımıza çıkaran MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar birbirlerine bağlı olarak yemek yapmaya çalışacak. İşte MasterChef 78. yeni bölüm fragmanı!

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI!