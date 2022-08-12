MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının ikinci grubunun ana kadrosu için yarışan şef adayları, 10. finalist olabilmek için önlüklerini giydiler. Yarışma sonunda ise jüri kararıyla kazanan ve MasterChef'te ana kadroya girmeye hak kazanan isim Yağız Özçelik oldu. İşte MasterChef Yağız hakkında bilgiler...

MASTERCHEF YAĞIZ ÖZDEMİR KİMDİR?

MasterChef 2022'nin ana kadro yarışmacısı olan 22 yaşındaki Yağız Özçelik yarışmaya Düzce’den katılıyor. Aşçı olan Özçelik lisede eğitimini Turizm alanında tamamlamış. İlk turda şeflerden üç evet alan Yağız Özçelik bebek sebze yatağında levrek yapmıştı.

MASTERCHEF 2022 ANA KADROSU YARIŞMACILARI

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)

Büşra (7. hafta)

Fatma Nur (8. hafta)

Tayfun (9. hafta)

Yağız (10.hafta)