MasterChef Türkiye kim kazandı? MasterChef'te eleme potasına girip elem adayı kim oldu? Sorusu MasterChef izleyicilerinin merak konusu oldu. Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlığı kazanıp eleme potasına girmemek için mücadele etti. İşte 26 Ağustos MasterChef Türkiye son bölüm

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Toplamda 5 tabak değerlendirildi ve ilk tabağı şeflerin tadımı sonrasında kazanan takım kırmızı takım oldu ve böylelikle durum 1-0'a geldi. Şefler daha sonra soğuk başlangıç tabaklarını değerlendirdi ve şeflerin daha çok beğendiği tabak mavi takım oldu. Böylelikle durum 1-1'e geldi. Üçüncü tabakları değerlendiren şefler kırmızı takımın tabağınını daha çok beğendi ve durum 2-1 oldu. Dördüncü tabağı yani ana yemek tabağını değerlendiren şefler mavi takımın yemeğini daha çok beğendi ve durum 2-2 oldu. Kazananı son tabağın belirleyeceği noktaya gelen şefler beşinci tabağı değerlendirdi ve beğenilen tabak kırmızı takımın tabağı oldu.

Heyecan dolu mücadelenin sonunda haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, kendi aralarında bir yarış daha düzenlendi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu, eleme potasına Uğur'u gönderdi. Böylelikle Emir, Ayyüce, Uğur ve Gülşah eleme adayı oldu.