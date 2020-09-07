MasterChef Türkiye kim elendi?

MasterChef 2020'de dün akşam nefes kesen bir eleme heyecanı vardı. İsmi belirlenen ve bu haftanın eleme adayı olan altı yarışmacı eleme turunun ilk oyununda verilen ana ürün "dana yanağı" ile yaratıcılıklarını konuşturarak farklı tabaklar ortaya çıkarmaya gayret etti ve eleme turunun ilk etabını geçen ilk üç isim, son eleme turunda hünerlerini gösterme fırsatı yakaladı. Özgül, Ebru, Berker, Eray, Gülşah ve Duygu'nun eleme adayı olduğu bu haftada yarışmaya veda eden isim dün akşam yapılan oylamanın sonucunda belli oldu. İşte 6 Eylül MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ? 2020
MasterChef 2020'de yarışmacılardan bu akşam ilk olarak, verilen dana yanağı ile yaratıcı bir tabak hazırlanması istendi. Yaratıcılık oyununu kazanan üç isim eleme potasından çıkarken; şeflerin beklentisinin altında kalan üç tabağın sahibi ise bir kez daha yarışmak için eleme turunun son oyununa gitti.
İlk oyunda başarılı olarak potadan çıkan üç yarışmacıdan ilki olarak Eray olurken Duygu ve Özgül de bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. Berker, Ebru ve Gülşah ise üç eleme adayı olarak potada kalmaya devam etti.
Ardından Mehmet Şef yarışmacılara Duxelle (Düksel) Pirzola tarifi verdi ve günün sonunda Şefler, tarife en yakın tabağı en başarılı şekilde hazırlayan iki yarışmacıyı daha potadan çıkararak elenen yarışmacıyı belirledi. Böylece, 6 Eylül MasterChef 2020'den elenen isim Gülşah oldu.
MASTERCHEF'E HANGİ YARIŞMACI GERİ DÖNDÜ?
MasterChef 2020'ye yedeklerden giren yeni yarışmacı, MasterChef 2020'nin 48. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından belli oldu. Herkesin merakla beklediği yeni bölüm fragmanında gözler yeni yarışmacıya çevrildi ve bu hafta MasterChef 2020'nin ana kadrosuna Arem Yüce katıldı.
AREM YÜCE KİMDİR?
Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. "Yemek yapmak benim için bir tutku" diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok sevdiğinin altını çizdi.
Standartların dışına çıkmayı sevdiğini ve yemeklere kendi yorumunu kattığını söyleyen Arem Yüce, aşçılık mesleğinde eksiklerini MasterChef Türkiye’de tamamlamaya geldiğini belirtiyor...
MasterChef 2020'nin kendisini bu alanda geliştirmek için muhteşem bir fırsat olduğunu söyleyen Arem Yüce, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna girmeyi yedeklerden de olsa başardı ve artık MasterChef 2020'nin ana kadrosunda.
MASTERCHEF TÜRKİYE 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!