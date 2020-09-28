MasterChef Türkiye'de dün akşam elenen isim belli oldu. Elemeye kalan 6 isimden 3'ü belirlendi. MasterChef kim elendi? 27 Eylül MasterChef Türkiye kim gitti? Soruları izleyeciler tarafından merak ediliyordu. MasterChef Türkiye'ye veda eden isim zorlu mücadelenin ardındna açıklandı. İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF'TE HANGİ YARIŞMACILAR POTAYA KALDI

MasterChef Türkiye’de her hafta takımlar yeniden kuruluyor. Kurulan takımlar arasında üç dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynuyor. Ve sonrasında eleme oylaması yapılıyor. Sonuçta ise iki eleme adayı ortaya çıkıyor. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir kazandı. Onun ise eleme potasına gönderdiği Özgül, haftanın ilk eleme adayı oldu. Esra ise oylamada en fazla oyu alarak ikinci eleme adayı oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu yine Kırmızı takım kaybetti. Oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ise Berker oldu. Onun eleme potasına göndermeyi seçtiği isim Eray oldu. Ayyüce ise oylamada en fazla oyu alarak dördüncü eleme adayı oldu.

Son dokunulmazlık oyununu Mavi takım kaybetti. Haftanın son bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Furkan oldu. Ve Barbaros’u eleme potasına gönderdi. Böylece beşinci eleme adayı belli oldu. Oylamada ise Celal en fazla oyu alarak 6. eleme adayı olmuş oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ? 27 EYLÜL

MasterChef Türkiye’de bu akşam altı eleme adayı arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. MasterChef haftanın eleme adayları olan Özgül, Esra, Eray, Ayyüce, Barbaros ve Celal eleme gecesinde yarışmaya devam edebilmek için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. MasterChef 65. Bölümde MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Celal oldu.