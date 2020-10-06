MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye dün akşam 71. bölümü ile ekranlara geldi. MasterChef 2020'de kaptanlık oyunu için yarışmacılar ton balığı ile en lezzetli tabağı çıkarmaya çalıştılar. Kaptanlık oyununun ardından Mavi ve Kırmızı takım kadroları şekillendi. Peki Peki Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef 2020 mavi ve kırmızı takım kadroları...

MASTERCHEF 2020'DE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yeni bölümde, yarışmacılar kendilerine verilen ton balığı ile farklı lezzetler ortaya koydu. Yarışmacılara kaptanlık oyununda verilen süre 40 dakika idi. Bu süre sonunda şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı ve en başarılı tabakları hazırlayan yarışmacıları açıkladı. Şeflerin, hazırladıkları yemekleri bir daha denenmesini istediği yarışmacılar şu şekilde;

Mehmet Şef - Eray, Tanya

Danilo Şef - Furkan

Somer Şef - Esra, Walison, Barbaros

Bu son tadım sonrasında şefler son üçe kalan isimlerin Walison, Esra ve Tanya olduğunu açıkladı. MasterChef'te bu akşam kaptanlık oyunu üçüncüsü Tanya oldu. Walison ikinci olurken gecenin en başarılı tabağın sahibi Esra ise Mavi takımın kaptanı oldu. Ardından, Kırmızı takımın kaptanı olarak Ebru'yu seçtiğini açıkladı.

HAFTANIN TAKIMLARI KİMLERDEN OLUŞTU?

MasterChef yeni bölümde kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, Kırmızı takım kaptanını belirledi. Sonrasında bu kaptanlar, takımlarına almak istediği yarışmacıları tek tek seçti.Mavi takım kaptanı Esra ile Kırmızı takım kaptanı Ebru'nun yarışmacı seçimleri sonucunda oluşan takımlar şu şekilde;

Mavi takım: Esra, Furkan, Barbaros, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Didem

Kırmızı takım: Ebru, Serhat, Tanya, Eray, Sefa, Berker, Walison

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşamın son oyunu kaptanlar arasında oynandı. Mavi takım kaptanı Esra ile Kırmızı takım kaptanı Ebru, kaptanlar düellosunda karşı karşıya geldi. Düelloda yapılması istenilen yemek Levrek Buğulama idi ve 35 dakika süre verildi. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı ve gecenin kazanan ismini açıkladılar. Şeflerin oybirliği ile MasterChef kaptanlar düellosunu kazanan isim Ebru oldu.

Kaptanlar düellosunu kazanan takımın kaptanı, haftanın ikinci takım oyununda market alışverişinde iki katı süre kazanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 72. BÖLÜM FRAGMANI