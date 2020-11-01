MasterChef Türkiye'nin son bölümünde menüde, alaturka pizza, Frutti Di Mare pizza, dört peynirli pizza, sebzeli pizza, margarita pizza ve acılı pizza vardı. Son iki oyundur yenilen Kırmızı takım bu kez birinci oldu, Mavi takım dokunulmazlık oyununa gitti.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda Danilo Şef'in zorlu tatlı tabağı yapıldı. Ayyüce ve Sefa'nın tabakları beğenildi. Gecenin başarılı tabağını yaparak dokunulmazlık alan kişi Ayyüce oldu.

Ayyüce eleme adayı olarak Uğur'un ismini verdi.

Takım oylaması sonucu Eray son eleme adayı oldu.

Önceki oyunların sonucunda belirlenen eleme adayları ise Tanya, Serhat, Furkan ve Barbaros olmuştu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: Uğur, Eray, Tanya, Serhat, Furkan ve Barbaros.