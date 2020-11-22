MasterChef Türkiye'de Pazartesi kaptanlık, Salı ödül, Perşembe, Cumartesi ve Pazar akşamları dokunulmazlık oyunları oynanıyor. Pazar akşamı da eleme oyununda bir kişi yarışmaya veda ediyor. Perşembe akşamı Kırmızı takımdan Uğur eleme adayı olmuştu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Bu hafta Kırmızı takım dördüncü kez yenilmiş oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye eleme oyununda Danilo Şef'in Japon fast food sandviçi vardı. Şefler eleme adayları Ayyüce, Eray ve Serhat'ın tabağından en çok Serhat'ın tabağını beğendi. Takım tarafından yapılan oylamada Ayyüce eleme adayı oldu. Birinci eleme adayı ise Uğurdu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: Uğur ve Ayyüce

MASTERCEHF UĞUR DİSKALİFİYE EDİLDİ

Acun Ilıcalı, yarışmanın bant yayını yapılırken Uğur Yılmaz Deniz'in daha önce attığı bir tweet nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildiğini duyurdu. MasterChef'in Pazar akşamında bant yayın mı yapılacak yoksa herhangi bir değişiklik mi yapılacak merak ediliyor.

MAVİ TAKIM

KIRMIZI TAKIM