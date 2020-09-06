MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık için mücadele sona erdi ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isimler eleme adaylarını belirledi. MasterChef Türkiye bu haftanın eleme adayları kimler oldu? Sorusu merak ediliyor. 5 eylül ekrana gelen bölümde eleme adayları tek tek açıklandı. İşte MasterChef Türkiye eleme adayları
MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI
En iyi tabak Emir'in oldu ve dün akşam bireysel dokunulmazlığı Emir kazandı. Emir, eleme potasına girmesi için Gülşah'ın adını söyledi ve bu haftanın 5. eleme adayı Gülşah oldu.
Ardından takım içinde yapılan oylamada ise herkes yaşadığı yüzleşmenin ardından oylarını kullanarak eleme adayı gösterdiği kişinin adını söyledi. Günün sonunda belirlenen; haftanın altıncı eleme adayı da böylece Eray oldu.
Böylece bu hafta eleme potasına giren eleme adayları Özgül, Duydu, Berker, Ebru, Gülşah ve Eray oldu.
5 EYLÜL MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ VE VERİLEN SÜRE:
Kök sebzeler
İstiridye mantarı çorbası
Ricotta ve parmesanlı ravioli
Dana fileto (patates graten erik sos eşliğinde)
Profiterol
Menünün hazırlanması için verilen süre bir saat olarak belirlendi.
DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Haftanın 3. Dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan beş çeşit yemek çıkarmasını ve sunmalarını istedi. İstiridye mantarı çorbası, Patates graten ve erik sos eşliğinde dano fileto ve ricotta peynirli ravioli, profiterol gibi birbirinden farklı lezzetler hazırlayan takımlar, en başarılı işi çıkarmak adına zamanla mücadele etti.
MasterChef'te yapılan oylamalara göre:
Köklü Sebzelelerde 4-0 Mavi takım kazandı.
İstiridye Mantarı Çorbasında 2-2 berabere kalındı.
Ravioli'de 4-0 Mavi takım kazandı.
Fileto'da 4-0 Mavi takım kazandı.
Profiterol'de 2-2 berabere kalındı.
Dün akşamki dokunulmazlığı 16-4 skor ile Mavi takım kazandı.
KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Mavi takım: Celal, Barbaros, Serhat, Esra, Tanya, Ebru, Sefa ve Berker
Kırmızı takım: Eray, Furkan, Emir, Uğur, Özgül, Duygu, Ayyüce ve Gülşah
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