MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye 14 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümü Kahramanmaraş'ın Maraş Kalesi'nde çekildi. Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerinin yapıldığı bölümde Mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı, Kırmızı takım eleme oyununa gitti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef son bölümde eleme adayı ERAY oldu.

12 Kasım tarihli bölümde ise BARBAROS eleme adayı olmuştu.

Pazar akşamı bir eleme adayı daha belirlenecek.

Üç kişi arasında düzenlenecek eleme oyununda bir kişi MasterChef Türkiye'ye veda edecek.

MASTERCHEF'İN SON BÖLÜMÜNDE GERİLİM!

MasterChef Türkiye'nin 14 Kasım 2020 tarihli son bölümünde, MasterChef bireysel dokunulmazlık için yarışan isimler, birincinin belli olmasının ardından, eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Oylama sırasında MasterChef Emir ile MasterChef Barbaros arasında kavga çıktı. Kaybedilen dokunulmazlık oyunu üzerinden başlayan tartışmada iki yarışmacı birbirlerine sert ifadeler kullandı. Emir Barbaros'a "Yol yapıyorsun, çok fazla konuşma" dedi.

Barbaros ise "Sana mı soracağım konuşup konuşmayacağımı" diyerek tepki gösterdi.