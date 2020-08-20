MasterChef Türkiye dün gece heyecan doruktaydı. Merakla beklenen yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ardından eleme adayları belirlendi. MasterChef 2020'nin yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? İşte yaşanan tüm gelişmeler...
MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef 2020'nin yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kaybetmişti. Mavi Takım arasında yapılan bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı...
MasterChef Türkiye 2020'de bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, daha sonrasında bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Somer Şef'in imza yemeği olan kabak çiçeği dolmasını en iyi yapan bir kişi bu hafta dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Zorlu mücadelelerin ardından şeflere tadım yaptıran yarışmacılar arasında en iyi tabağı çıkaran ve bu hafta bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Özgül oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde dün akşam haftanın 4. eleme adayı belirlendi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacılarından ilk eleme adayı olan ismi, bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu belirledi ve Duygu ilk eleme adayı olarak Celal'in ismini verdi. İkinci eleme adayı ise oy çokluğu ve takım kararıyla Sedat. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları arasından ise ilk eleme adayları Eray ve Esra olarak belirlendi.
MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde dün akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları daha sonrasında bireysel dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışan mavi takım yarışmacıları, eleme adayı olmamak için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Özgül, haftanın üçüncü eleme adayını belirledi.
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Özgül, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Eray'ın adını verdi.
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