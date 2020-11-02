TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 91. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da ekranlara geliyor. Bu akşam yeni kaptan ve yeni takımlar belli olacak. Yarışmacılara bugün verilen yemek ise pankek! En iyi pankeki yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 YENİ BÖLÜM FRAGMANI!