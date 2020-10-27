TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 87. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da ekranlara geliyor. Yeni haftanın takımları belli olurken izleyenleri sürpriz anlar bekliyor. Bu akşam MasterChef'te takımları zorlu bir dokunulmazlık oyunu bekliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!