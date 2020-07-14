MasterChef Türkiye yeni sezonu ile TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Geçtiğimiz sezon Cemre'nin şampiyon olduğu yarışma MasterChef Türkiye'de bu sezon kimler yarışacak sorusu da merak konusu olmaya başladı. MasterChef Türkiye'nin 1. bölüm fragmanları yayınlandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 1. BÖLÜM FRAGMANLARI

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye'de bu yıl yine oldukça heyecan dolu bir sezon izleyicileri bekliyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yapacağı MasterChef Türkiye 2020'nin yayın tarihi belli oldu. MasterChef Türkiye 2020 yeni sezonuyla 17 Temmuz 2020 Cuma akşamı izleyicilerle bululaşacak.

GEÇEN SEZON KİM BİRİNCİ OLMUŞTU

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz sezon oldukça heyecan dolu bir final akşamı yaşanmıştı. MasterChef Türkiye 2019'un finalinde son ikiye kalan Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy finalde ter dökmüştü ve jürinin vereceğini kararı beklemişlerdi.

Finalde oldukça iyi performans gösteren iki isim arasından Cemre Uyanık şampiyon olmaya layık görülmüş ve kupanın sahibi olmuştu.