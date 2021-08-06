MasterChef Türkiye'de yarışan genç yarışmacı Tunahan, açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Şefleri sık sık açıklamaları ile gülümsetiyor. Yarışmanın henüz başında polemiklere dahil olan Tunhan'ın hayatı merak ediliyor. MasterChef Tunahan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Tunahan Ak, 19 yaşındadır. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu’da 4 sene yatılı okudu. 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalıştığını belirtti.