MasterChef Tiramisu tarifi!

Tiramisu için gerekli malzemeler şu şekildedir;

26 Eylül Pazartesi TV8 ekranlarında yayınlanacak olan MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında görülen tiramisu, gündem oldu. İşte evde tiramisu yaparken bilinmesi gerekenler...

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Muhallebi için şeker, un, süt ve yumurta çırpılır. Ocakta kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir. 15 dakika bekledikten sonra içerisine labne eklenir ve pürüzsüz kıvama gelene kadar mikser yardımıyla çırpılır.

Diğer taraftan sıcak su içinde hazır kahve çözdürülerek hazırlanır ve hafif soğuması beklenir.

Servis tabağına pandispanya kekinin bir katı yerleştirilerek kahvenin yarısı ile ıslatılır. Üzerine kremanın yarısı ilave edilip güzelce yayılır.

Kalan kahve ile üst katı da ıslattıktan sonra pandispanyanın ikinci katı kremanın üzerine kapatılır.

Kalan krema pastanın üzerine dökülerek pastanın üzeri ve kenarları güzelce spatula veya pasta sıvama aparatı ile kapatılır.

En son hazırlanan tiramisunun üstüne kakao serpilir. (süzgeç kullanmanız önerilir)

Buzdolabında 1 gece beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.