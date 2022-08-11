TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te önlüğü kapma yarışı kızışıyor. Nefesleri kesen mücadelelerin yaşandığı MasterChef'te 10. önlük sahibini buluyor. İki aşamalı etapta en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı ana kadroya ismini yazdıracak. Peki MasterChef'te kim birinci oldu? 11 Ağustos 2022 MasterChef'te ana kadroya giren 10. isim kim oldu? İşte MasterChef'te kadroya ismini yazdıran son isim...