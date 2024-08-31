MasterChef'te eleme potası netlişiyor! 31 Ağustos MasterChef son eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de eleme potası netleşiyor. Haftanın son eleme adayının belli olacağı gecede, şefler yarışmacılardan 'perde pilavı' yapmalarını istedi. MasterChef yeni bölümünde iki etaplı finalin ardından en az başarılı tabağı yapan yarışmacı haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son isim olacak. Peki, MasterChef son eleme aday kim oldu? 31 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte 31 Ağustos 2024 Cumartesi MasterChef eleme potasında olan yarışmacılar...
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Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te, haftanın son eleme adayı bu akşam belli oluyor. MasterChef'in yayınlanan son bölümünde eleme potasına giden son yarışmacılar, Nigar ve Beyza olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olacak. Peki, MasterChef son eleme aday kim oldu? 31 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Nigar
Beyza
Çağlar
Akın
Zübeyde
Nevzat
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MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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29 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'de 29 Ağustos Perşembe günü yedeklerden ana kadroya giren isim Yudum oldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Hakan (Takım kaptanı)
Eda
Kaan
Semih
Nevzat
Kerem
Alper
Ayşe
Zübeyde
Zeynep
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Kırmızı Takım
Beril (Takım kaptanı)
Muratcan
Onur
Şirin
Emre
Nigar
Beyza
Akın
Ezgi
Çağlar
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25 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Masterchef'te elenen son isim Ümmühan oldu.