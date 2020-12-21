MasterChef Serhat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020'nin ilk kadrosunda yer almayı başaran Serhat Doğramacı finalistler arasında yerini alıyor. İşte, MasterChef Serhat hakkında bilgiler...

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

23 yaşındaki genç aşçı Serhat Doğramacı İstanbullu ve MasterChef Türkiye 2020 programına da İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu söyleyen Doğramacı geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon katılmak istediğini belirtti. Liseden sınıf arkadaşı Burcu Bakır'la nişanlı olan Serhat Doğramacı evlilik için gün sayıyor.

Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahiptir.