Masterchef şampiyonu 2022 belli oldu! Finale adını yazdırmayı başaran Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı, canlı yayında yaptıkları yemeklerle 2021 Masterchef Türkiye birincisi olmak için kıyasıya bir mücadele ortaya koydu. İki etaplı finalin ilk gününde Eren, Hasan'dan fazla puan toplayarak avantajı ele geçirmişti. Büyük finalin ikinci gününde, canlı yayında imza yemeklerini yapan yarışmacılar, Mehmet, Somer ve Danilo şeflerden en yüksek puanı almak ve Masterchef şampiyonu olmak için seyircilerin önünde büyük bir çaba sarf etti.

2021 MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Eren'in ilk gün hazırladığı menü şeflerden daha fazla puan topladı ve puan avantajıyla Eren ikinci güne önde başladı. Finalin son gününde imza tabaklarını yapan yarışmacılar, Masterchef şampiyonu almak için seyircilerin önünde bütün hünerlerini sergiledi. Peki, 2021 Masterchef şampiyonu kim oldu, hangi yarışmacı büyük ödülü kazandı? Masterchef birincisi kim oldu?

İşte, büyük final hakkında detaylar ve Masterchef şampiyonu kim kazandı sorusunun cevabı