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Masterchef şampiyonu kim oldu, Hasan mı Eren mi? 2021 Masterchef şampiyonu kim oldu ve hangi yarışmacı kazandı? Masterchef birincisi açıklandı

Masterchef şampiyonu kim oldu? 2021 Masterchef Türkiye'nin birincisi hangi yarışmacı?

Masterchef şampiyonu 2021 canlı yayında belli oldu. İki etaplı yapılan finalin ikinci gününde, Hasan ve Eren arasında kıyasıya bir rekabet daha yaşandı. Masterchef birincisi olmak için canlı yayında yemekler yapılırken bir yarışmacı diğerine üstünlük sağladı ve Masterchef şampiyonu olarak önlüğünü astırdı. Şeflerin verdiği oylarla ile beraber 2022 Masterchef şampiyonu canlı yayında açıklandı. Masterchef birincisi olan yarışmacı, ödülü almasının yanı sıra ismini de önlüğünü de astırmayı başardı. Peki, Masterchef kim kazandı, Eren mi Hasan mı birinci oldu?

15.01.2022 - 09:52 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Masterchef şampiyonu 2022 belli oldu! Finale adını yazdırmayı başaran Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı, canlı yayında yaptıkları yemeklerle 2021 Masterchef Türkiye birincisi olmak için kıyasıya bir mücadele ortaya koydu. İki etaplı finalin ilk gününde Eren, Hasan'dan fazla puan toplayarak avantajı ele geçirmişti. Büyük finalin ikinci gününde, canlı yayında imza yemeklerini yapan yarışmacılar, Mehmet, Somer ve Danilo şeflerden en yüksek puanı almak ve Masterchef şampiyonu olmak için seyircilerin önünde büyük bir çaba sarf etti. 

    2021 MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    Eren'in ilk gün hazırladığı menü şeflerden daha fazla puan topladı ve puan avantajıyla Eren ikinci güne önde başladı. Finalin son gününde imza tabaklarını yapan yarışmacılar, Masterchef şampiyonu almak için seyircilerin önünde bütün hünerlerini sergiledi. Peki, 2021 Masterchef şampiyonu kim oldu, hangi yarışmacı büyük ödülü kazandı? Masterchef birincisi kim oldu?

    İşte, büyük final hakkında detaylar ve Masterchef şampiyonu kim kazandı sorusunun cevabı

  • MASTERCHEF'TE İLK GÜNÜ KİM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye’de ilk günde yarışmacılardan üç yemek istendi. Bu yemekler; ilk eleme turunda yaptıkları yemek, dört ana malzeme ile yaratıcı yemek ve hayatlarının dönüm noktası yemek...

    İlk oyunda yarışmacılar, ilk eleme turu geçmelerini sağlayan yemeği yeniden yorumladı. Yapılan yemekleri değerlendiren şeflerin verdiği puanlara göre Eren 24, Hasan 20 puan aldı.

    İkinci oyunda yarışmacılardan dört ana malzeme seçmeleri ve bu malzemeler ile yaratıcı bir tabak çıkarmaları söylendi. Sürenin sonunda tadım yapan şeflerin değerlendirmesi ile Hasan ve Eren, 19’a puan aldı.

    Son oyunda ise hayatlarında dönüm noktası olan, mesleğe yönelmelerine sebep olan yemeği yapmaları istendi. Yapılan yemeklerin tadımını yapan şefler, Hasan’a 20, Eren’e 23 puan verdi.

    Üç oyun sonunda Eren 65, Hasan 59 puan topladı.

  • MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL GÜNÜNDE NELER OLDU? 

    MasterChef Türkiye 2021'de finalistler Hasan ve Eren bu akşam üç menü ile jüri karşısına çıkıyor. MasterChef final oyunlarında 4. Oyun içiin Eren Urla, Antep ve Anadolu yemeklerini Hasan ise Anadolu, Altı Ezmeli, Kapadokya yemeklerini yaptı. 5. Oyunda Eren  Doğa, Zarzuela, Külah Hasan ise Deniz Mahsüllü Connoli, Atlas ve Churros yemeklerini yaptı. 

    5. Oyunun sonunda imza tabaklarına geçmeden önce Hasan'ın puanı 103, Eren'in puanı 108 oldu. 

  • MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    Yarışmacılar, 6. ve son oyunda imza tabaklarını yaparak Masterchef şampiyonu olmak için kıyasıya bir rekabet ortaya koydu. 6. oyun öncesinde Hasan'ın 103, Eren ise 108 puanı bulunuyordu.

  • Şeflerden toplamda 26 oy alan Eren Kaşıkçı, rakibi Hasan Biltekin'den 7 puan fazla alarak toplamda 134 oyla 2021 Masterchef Türkiye şampiyonu oldu.

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