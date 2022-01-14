MasterChef Türkiye'de bu akşam final heyecanı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Hasan Kaşakçı ve Hasan Bilkent'in finale kaldığı yarışmada şampiyon bu akşam belli olacak. Peki önceki MasterChef Türkiye şampiyonları kimler?



MASTERCHEF 2020 ŞAMPİYONU KİMDİ?

Yetenekli ve iddialı yarışmacıların yer aldığı programda finale kalan 2 isim Barbaros ve Serhat olmuştu. Finalde kupayı alan isim ise Serhat oldu.