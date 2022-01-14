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Masterchef şampiyonlar kimler? Geçen yıl Masterchef'i kim kazandı, önceki şampiyonları kimler?

MasterChef Türkiye'de şampiyon bu akşam belli olacak. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada bu yıl finale kalanlar Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin oldu. Peki geçen yıl Masterchef'i kim kazandı ve önceki şampiyonları kimler?

14.01.2022 - 17:33 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • MasterChef Türkiye'de bu akşam final heyecanı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Hasan Kaşakçı ve Hasan Bilkent'in finale kaldığı yarışmada şampiyon bu akşam belli olacak. Peki önceki MasterChef Türkiye şampiyonları kimler?

    MASTERCHEF 2020 ŞAMPİYONU KİMDİ?

    Yetenekli ve iddialı yarışmacıların yer aldığı programda finale kalan 2 isim Barbaros ve Serhat olmuştu. Finalde kupayı alan isim ise Serhat oldu.

  • GEÇTİĞİMİZ YILLARIN ŞAMPİYONLARI

    2019 yılında yarışmacılardan Alican ve Cemre finale kalan iki isimdi ve başa baş mücadele ettiler. Oynanan final oyunu sonrasında ise en fazla puanı alan yarışmacı Cemre oldu.

  • MasterChef 2018'de finale kalan iki isim Kerem ve Uğur olmuştu. Yarışmacıların finalde gösterdikleri performans sonucu Uğur Kardeş 2018 yılının şampiyonu olmuş ve 100 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi olmuştu. 

  • MASTERCHEF 2021 FİNALİSTLERİ

    Masterhef finalistleri Eren ve Hasan oldu. MasterChef Türkiye'de dün akşam finalin ilk turunda kazanan isim Eren oldu. Eren üç yemek sonunda 65, Hasan ise 59 puan aldı.

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