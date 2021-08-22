

Masterchef Rabia kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmek için mücadele eden Rabia Nur Çamurlu hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Rabia'nın hayatı hakkında bilgiler..

MasterChef Rabia Nur Çamurlu kimdir?

MasterChef Rabia 21 yaşındadır. Aslen Rizeli olan MasterChef Rabia liseyi Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okudu. 2019 yılında MasterChef Rabia üniversitede Aşçılık Mutfak Sanatları Şef Eğitimi Bölümü'nü bitirmiştir.

2021 yılında da Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.